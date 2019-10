Siria:+Europa, finale Champions non si faccia in Turchia

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Stasera si gioca Francia-Turchia e sarà una partita di calcio a rischio scontri. A maggio ci sarà la finale di Champions League, a Istanbul. È giusto che il più importante evento sportivo europeo a cadenza annuale si tenga nella metropoli di un Paese aggressore, impegnato in una guerra che noi europei non vogliamo e che minaccia la nostra società di conseguenze sociali ed economiche drammatiche? La prima vera sanzione che possiamo comminare alla Turchia sarebbe tanto banale quanto efficace: la finale della Champions League non si può tenere a Istanbul, se la Turchia fa la guerra". Lo afferma il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca. "Sembrano banalità - prosegue - ma quando vuoi toccare la sensibilità di un popolo e far capire davvero qual è la "European way of life", devi parlare anche di sport. E, in Europa, di calcio. Rivolgiamo un appello alla UEFA: dimostriamo che lo sport europeo sa essere più coraggioso della FIFA, che assegna i mondiali di calcio a Russia e Qatar in barba a qualsiasi considerazione sui diritti umani e civili".(ANSA).