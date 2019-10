Russiagate, Conte scrive a Volpi: Io disponibile a riferire'

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha inviato oggi una lettera al neo-presidente del Copasir Raffaele Volpi, congratulandosi per la sua nomina. Nella missiva il premier ha inoltre sottolineato la propria disponibilità a riferire presso il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

Salvini: 'Parabola di Conte bella che finita' - "La parabola di Conte la vedo bella che finita...può andare ovunque quando vuole". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sul presidenzialismo in Cassazione, risponde ai cronisti se preferisca che Conte vada il prima possibile in audizione al Copasir. "Lo vedo confuso, da 5 giorni dice tutto e il contrario di tutto ma evidentemente c'è qualcosa che non torna. Chiedeva chiarezza da me ora il popolo chiede chiarezza a lui"