Riforme: pronte bozze sui correttivi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Si delineano le tre riforme costituzionali che la maggioranza dovrebbe presentare in Senato nella settimana dal 21 ottobre in poi. Le bozze che l'ANSA ha potuto visionare si dovrebbero tradurre in altrettanti emendamenti alla legge sul voto ai 18enni per il Senato.

Le tre riforme erano contenute nel documento della maggioranza che ha accompagnato l'approvazione del taglio dei parlamentari e sono intese a attenuare l'impatto di questa sulla rappresentanza e sulle altre parti della Costituzione.