Zingaretti, pensiamo ai giovani

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "In questi mesi per troppe volte la demagogia della cattiva politica ci ha portato lontano dai veri problemi del nostro Paese. Il Papeete, le polemiche, gli egoismi e le furbizie hanno distratto dai veri nodi irrisolti del nostro sistema economico sociale e produttivo. L'agenda della politica si è determinata più su interessi particolari che non su visioni basate sulle reali esigenze dell'Italia. Non dobbiamo commettere questo errore e trovare la forza di guardare a temi complessi e difficili ma da affrontare. Uno di questi riguarda senz'altro il destino di una nuova generazione". Così il leader Pd Nicola Zingaretti sul blog dell'Huffinghton Post.