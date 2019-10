Carceri, 40 interrogazioni dopo visite

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Una quarantina di interrogazioni parlamentari trasversali sono state presentate e depositate, dopo aver visitato 72 carceri nel periodo di Ferragosto. E' il bilancio dell'iniziativa, lanciata come ogni anno dai Radicali e che ha coinvolto circa 300 persone tra parlamentari e non solo. Come ha riferito la tesoriera dei Radicali Irene Testa in una conferenza stampa a Montecitorio, negli istituti penitenziari italiani ci sono oltre 10 mila detenuti e le condizioni "sono molto gravi". E ha aggiunto: "Ci aspettiamo che intervenga il Pd, ora al governo e che aveva avviato gli Stati generali delle carceri e poi una riforma importante come quella Orlando, affinché possa proseguire". Uno dei problemi principali riscontrati nelle visite resta il sovraffollamento: per Rita Bernardini del Consiglio generale del Partito radicale e 'mente' dell'iniziativa, è "a quota +130%". Le interrogazioni, rivolte ai ministri della Giustizia e della Salute, sono state presentate da quasi tutti i rappresentanti dei partiti.