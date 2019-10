Pd: banchetti in mille piazze. Zingaretti: 'Nessuno ci fermerà'

"Grazie a tutte le donne e gli uomini, ai giovani volontari che anche oggi hanno dato vita a centinaia di iniziative in tutta Italia. Una forza straordinaria. Vogliamo un Italia più verde, più giusta e più competitiva. Nessuno ci fermerà la costruiremo con il buongoverno e riorganizzando nelle città e nei paesi una presenza attiva con le persone. Grazie ancora a tutte e a tutti. Non fermiamoci più". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti parlando della mobilatazione del partito di questo weekend.

"La mobilitazione ai banchetti di questi due giorni è andata benissimo, meglio delle più rosee aspettative. E manca ancora domani, che è il giorno con più iniziative", affermano fonti Dem. Il segretario Nicola Zingaretti viene descritto "molto soddisfatto per come ha risposto il partito in tutta Italia".

Ministri e dirigenti Pd sono stati anche oggi ai banchetti organizzati in diverse città, per il secondo giorno di mobilitazione del Partito democratico "Per amore dell'Italia". I Dem contano 1.000 banchetti con oltre 5.000 volontari da nord a sud del Paese. Questa mattina hanno partecipato alla mobilitazione i ministri Peppe Provenzano a Bologna, Enzo Amendola a Roma, Lorenzo Guerini a Lodi, Francesco Boccia nel pomeriggio sarà a Roma. Il segretario Nicola Zingaretti è stato in piazza Cola di Rienzo, nella capitale, mentre il vicesegretario Andrea Orlando stamane è stato a Rimini. I Dem testimoniano la loro mobilitazione sui social con tweet e foto. "Oggi a Rimini per ascoltare e parlare con le persone che sono venute in piazza "per amore dell'Italia"", scrive Orlando su Twitter.

E Amendola: "Roma, quartiere Monteverde. Questa mattina ad uno degli oltre 1000 banchetti del Pd. Per amore dell'Italia, per ascoltare, dialogare e rendere più forti il nostro Paese e l'Europa #scelgoilPd". Boccia annuncia: "Anche oggi giornata di mobilitazione del Pd in centinaia di piazza italiane. Vieni a raccontarci la tua idea, ad avanzare le tue proposte, iscriviti al Pd!". Lorenzo Guerini twitta dalla sua città: "Una bella e grande comunità che si impegna per amore dell'Italia. Oggi con i militanti e i volontari del Pd di Lodi". E la senatrice Anna Rossomando, a Rimini con Orlando, scrive: "Anche oggi, in tutta Italia, il Pd in piazza per #scelgoilPD. Confronto, dialogo, proposte e idee per amore dell'Italia". "Oggi a Pofi e Ceccano per incontrare le sezioni del Pd. Storie, racconti, proposte: una bella atmosfera", riferisce in un tweet Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo economico.