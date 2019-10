Sardegna, stop plastica in Consiglio

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais (Lega) ha firmato un decreto che prevede il divieto dell'utilizzo di prodotti in plastica monouso in tutti i locali del Consiglio regionale. Il provvedimento sarà operativo dall'1 gennaio 2020. Con la firma, Pais dà seguito alle richieste arrivate dal gruppo dei Progressisti.

In una lettera indirizzata anche al presidente della Giunta Christian Solinas, il capogruppo Francesco Agus aveva infatti sollecito di vietare l'utilizzo di questi materiali non biodegradabili in tutti gli uffici e i locali pubblici dell'amministrazione regionale, a partire dal Palazzo di via Roma. "Le istituzioni devono dare l'esempio e agire nel tempo più breve", è stata l'esortazione del capogruppo dei Progressiti, ricordando che "il 12 settembre scorso è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna, tra le altre cose, i rappresentanti della Regione Sardegna a mettere al bando la plastica monouso in tutti i locali dell'amministrazione".