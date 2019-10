M5s:Appendino, è momento di compattarsi

(ANSA) - TORINO, 4 OTT - "Mi sembra una richiesta un po' surreale. Non ho letto il dettaglio. Ho detto più volte che il Movimento ha un suo capo politico, peraltro scelto. Lui sta guidando il Movimento. E' il momento di compattarsi non di fare la guerra interna a chi può diventare o no capo politico". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino sul documento dei dissidenti. "Abbiamo un nuovo governo, lavoriamo per il bene del Paese e delle città che governiamo. Pensiamo a ciò che c'è da fare, più che a farci la guerra interna".