M5S: Fico, difficoltà da noi, non fuori

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall'interno, da noi stessi, dalle difficoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso".

L'ha detto il presidente della Camera Roberto Fico e storico esponente del Movimento, nella maratona su Facebook in cui si festeggiano i 10 anni dei 5 Stelle. "Le difficoltà più grande siamo stati noi stessi, anziché gli altri", ha ribadito.