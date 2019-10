Decreto migranti, Di Maio: 'Riduciamo a 4 mesi tempi rimpatri'

"E' stato un lavoro di squadra: ringrazio il ministro Bonafede, il presidente Conte e la ministra Lamorgese perchè noi stamattina firmiamo il decreto ministeriale che ci permette di portare le misure per stabilire se un migrante può stare in Italia da due anni a 4 mesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Farnesina presentando il decreto sui migranti.

"In Italia non esiste una modalità di accesso lecito e a questo bisogna metterci mano". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli intervenendo al Festival delle Città in corso a Roma, parlando di immigrazione. Per Gabrielli il tema dell'immigrazione "poggia su tre pilastri: la gestione dei flussi, i rimpatri e l'integrazione".