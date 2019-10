Renzi canta Rimmel e la dedica a Zingaretti

Radio Rock 106.6 si è insinuata nella frattura del Pd e ha intercettato - con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic - Matteo Renzi.

Il neo-leader di Italia Viva ha deciso di cantare una pietra miliare della canzone d’autore italiana, ovvero “Rimmel” di Francesco De Gregori. L’ideale per una scissione, come precisato dal suo inedito interprete: “Questa è una canzone di addio. Canzone degli innamorati che si lasciano” ha detto Renzi.

Tra rivisitazioni e licenze poetiche, l'ex segretario del Pd ha rimarcato il finale “bello” per Nicola Zingaretti: “Ho ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo (rosso). Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi”. Commentando infine: “Perfetta! ‘Amici come noi’. Noi siamo amici e ci lasciamo con affetto. Le labbra spediscile ad un altro”.