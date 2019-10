Ius culturae, riprende l'iter alla Camera sulla cittadinanza

Novità sullo ius culturae. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha ripreso formalmente l'esame del ddl, iniziato il 24 ottobre 2018 e subito sospeso. Lo ha annunciato in Commissione il presidente Giuseppe Brescia, che ha anche assunto il ruolo di relatore, in sostituzione di Roberto Speranza, ora ministro. L'esame riprenderà con le audizioni di Anci e Unicef.

Informo - ha detto Brescia - che su materia analoga a quella oggetto della proposta di legge già in esame, è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 717 Polverini (FI) e che è stata altresì annunciata la proposta di legge C. 920 Orfini (PD), tuttavia non ancora assegnata alla Commissione. Pertanto la proposta di legge C. 717 può essere fin da oggi abbinata alla proposta di legge C. 105 (a prima firma Boldrini ndr) mentre la proposta di legge C. 920 sarà abbinata non appena assegnata alla Commissione". Brescia ha quindi ricordato che nel calendario della Commissione ci sono due decreti-legge, il conflitto di interessi e la legge di delega in materia di semplificazione. Nelle prossime settimane ci concentreremo dunque principalmente su questi provvedimenti" ha concluso.