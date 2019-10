Fdi raccoglie firme contro ius culturae

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - La cittadinanza non si regala. No alla legge Boldrini. Firma anche tu per dire no allo ius soli". Sono queste le parole d'ordine della raccolta di firme organizzata da Fratelli d'Italia contro lo ius culturae, in discussione alla Camera, provvedimento che, a giudizio di FdI, è del tutto equivalente allo ius soli. Oggi il Presidente Giorgia Meloni s'è recata al gazebo allestito davanti il Palazzo di Montecitorio per lanciare la campagna che proseguirà nel week end con oltre 200 gazebo nelle maggiori città italiane.