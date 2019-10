Def: Berlusconi, nel testo nuove tasse

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Nella Nadef "ci sono nuove tasse per 10,6 miliardi, e le revisioni d'imposta sono soltanto 2mld e mezzo, la riduzione del cuneo è lievissima e potrebbe rappresentare 20 euro al mese per ogni lavoratore. Crediamo si debba andare nella direzione opposta": lo ha detto Silvio Berlusconi commentando con i giornalisti l'aggiornamento del Def. "Siamo sempre convinti che bisogna applicare in Italia l'equazione della riduzione dei costi, dell'aumento della crescita, e del benessere", ovvero "meno tasse sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, che producono più consumi nelle famiglie, più produzione nelle imprese e più posti di lavoro, e dà aumenti nelle casse dello Stato con cui può aiutare i cittadini", ha spiegato. "Siamo convinti che la ricetta per migliorare il tenore di vita sia questa e non quello storicamente applicato dalla sinistra, che è aumentare la tassazione fiscale secondo l'equazione del tassa e spendi spedi e tassa", ha concluso