Camera: Fico avvia riforma Regolamento

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Nelle prossime settimane, subito dopo l'approvazione del taglio dei parlamentari, la giunta per il regolamento di Montecitorio avvierà "l'istruttoria sull'impatto della riforma costituzionale sul Regolamento della Camera". Lo ha deciso la Giusta per il regolamento su proposta del presidente Roberto Fico. La Giunta per il Regolamento, che sarà integrata dalla prossima riunione da un esponente di Italia Viva, inizierà l'istruttoria dopo l'8 ottobre, giorno in cui verrà approvato definitivamente il taglio dei parlamentari, ma la riforma del Regolamento di Montecitorio sarà portata in Aula solo dopo la promulgazione in Gazzetta ufficiale della riforma costituzionale: quindi tre mesi dopo l'approvazione da parte della Camera se nessuno chiede il referendum, oppure dopo la celebrazione di questo se qualcuno lo chiederà