Salvini: 'Inchiesta su fondi russi non è una cosa seria'

"Non c'è un dollaro, una lira, un fiorino, un rublo. Io non ho mai visto o chiesto niente e nessuno della Lega ha visto o chiesto niente. Possono fare e pubblicare tutti i disegnini che vogliono. Aspettiamo che chiuda l'inchiesta che va avanti da un anno. Parliamo di cose serie, questa non è una cosa seria". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, al Senato, commentando le ultime indiscrezioni sull'inchiesta su Savoini.

E nella conferenza stampa organizzata al Senato critica il governo giallo-rosso e parla anche del 5 per mille per le forze dell'ordine.

"Accetto scommesse - dichiara - che uno dei punti che cambieranno nel nuovo decreto bis sarà che insulti, minacce, aggressioni e violenze possono essere lasciate alla soggettività del magistrato che può considerarli tenui. Ma se uno alza le mani su una divisa non esiste la tenuità del fatto...".

LA CONFERENZA DI MATTEO SALVINI

"Mi stavo messaggiando con uomini della Questura di Milano, mi dicono che per la prima volta i poliziotti devono anticipare i soldi per comprare i loro vestiti, e poi verranno rimborsati...Anche per questa ragione il 5 per mille è più che mai necessario".