Franceschini, niente aumento Iva

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "La rimodulazione dell'Iva era tra le varie ipotesi. È accantonata, non c'è più". A dirlo, il ministro dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, rispondendo oggi a margine della presentazione della XVIII edizione di Invito a palazzo. "Non capisco - dice spiega poi Franceschini - perché si continui a discutere di un tema che non c'è più.

Abbiamo discusso varie ipotesi, tra cui anche questa. Ma era scritto nel programma di governo che non ci sarebbe stato.

L'aumento dell'Iva non ci sarà. Finiamola con delle polemiche sul nulla".