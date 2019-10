Fassina ferito, inammissibile quanto accaduto ieri a Roma

E' terminata la manifestazione indetta dai sindacati Cgil Roma e Lazio, Uil Lazio, Cisl Roma-Rieti dopo i fatti di ieri alla manifestazione davanti la sede di Roma Metropolitane. I partecipanti stanno lasciando piazza del Campidoglio.

"Carissime compagne e compagni, mi dispiace non essere lì con voi. Sto bene, ma il triste pomeriggio di ieri mi ha lasciato qualche ammaccatura al torace. Sono bloccato a casa. Ieri, i diritti di lavoratrici e lavoratori sono stati calpestati. L'arroganza dell'Assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Roma è inaccettabile". Così il messaggioche il deputato di Leu Stefano Fassina ha inviato ai lavoratori riuniti in piazza del Campidoglio. "Chi ha responsabilità di governo deve sempre cercare il dialogo, in particolare quando il dialogo è invocato dai lavoratori - aggiunge - quanto è accaduto ieri a Roma Metropolitane è inammissibile in un Paese democratico. La ministra Lamorgese ha disposto un'indagine interna. Speriamo si concluda al più presto e accerti i responsabili di fatti che non si devono più ripetere. Il presidio oggi è importante sia per denunciare la violazione del diritto a difendere il proprio lavoro, sia per contrastare lo sciagurato disegno portato avanti dalla Giunta Raggi".

"Siamo di fronte al sabotaggio programmato delle principali e più appetibili aziende municipali capitoline per privatizzarne le attività più idonee a generare profitti e rendite da monopolio naturale. Quanto avviene per Roma Metropolitane non è un caso isolato, è l'applicazione di un modello, lo stesso applicato su Farmacap e su Ama. Abbiamo chiesto consigli straordinari per le partecipate del Campidoglio. Ci aspettiamo che la sindaca Raggi annunci la sostituzione dell'assessore Lemmetti - prosegue - condizione necessaria per girare pagina e aprire il confronto con l'assemblea capitolina e con le rappresentanze sindacali. Gli obiettivi immediati sono chiari. Su Roma Metropolitane va ritirato il piano di liquidazione e i conseguenti 45 licenziamenti. Su Farmacap va nominato il cda e finanziato il rilancio come azienda speciale interamente comunale. Sulle mense, va archiviato il bando ancora oggetto di contenzioso, prorogato il contratto in essere e nel frattempo definito un bando per il 2020-2023 vincolato alla qualità e a decenti condizioni del lavoro. Su Ama, chiediamo al ministro Costa il commissariamento delle attività sui rifiuti di competenza comunale. In assenza di risposte adeguate già da subito, vuol dire che la sindaca è complice del piano di privatizzazioni".