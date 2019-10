Conte, insularità in Costituzione? Pronto al confronto

"Noi stiamo lavorando sulle autonomie differenziate, questa è una Regione a Statuto speciale, e qualsiasi modifica deve passare da una riforma costituzionale ad hoc". Risponde così a Cagliari, il premier Giuseppe Conte alle domande dei giornalisti sulla mobilitazione in Sardegna per inserire il principio di insularità in Costituzione e sulla proposta di legge ferma in commissione Affari costituzionali del Senato.

"Sono progetti da valutare in un clima complessivo con le altre forze politiche - ha spiegato - non posso prendere impegni ma c'è la possibilità di un confronto per rafforzare lo Statuto dell'Autonomia speciale".