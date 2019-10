Conte a Cagliari, tappa da Luna Rossa

(ANSA) - CAGLIARI, 2 OTT - Visita del premier Giuseppe Conte al quartier generale di Luna Rossa a Cagliari. Il presidente del Consiglio è arrivato nel pomeriggio al molo Ichnusa, dopo la tappa in Prefettura, ed è stato subito condotto davanti alla Prada cup, esposta di fronte al terminal. Quindi la visita alla barca appena varata. Conte ha salutato il patron di Luna Rossa Patrizio Bertelli, Miuccia Prada, l'amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera e lo skipper Max Sirena, in rappresentanza della squadra che in Sardegna si sta preparando per la sfida dell'America's cup.