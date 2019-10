Arriva ANSA Voice l'informazione in versione podcast

E' da oggi disponibile sul sito ANSA.it il nuovo servizio di informazione in formato podcast: ANSA Voice. Le principali notizie e gli approfondimenti raccontati dai giornalisti ANSA, in tre edizioni: ANSA Voice Daily, ANSA Voice Stories e ANSA Voice Forum.

La versione Daily prevede ogni giorno due edizioni, per raccontare le principali notizie e per saperne di più su uno dei temi in primo piano. ANSA Voice Stories è l'edizione settimanale di approfondimento: le storie, le inchieste e le curiosità della settimana, a cura dei giornalisti dell'Agenzia. Infine, gli incontri e le interviste realizzate negli studi televisivi dell'Agenzia con i protagonisti della politica, dell'economia, dello sport e dello spettacolo sono disponibili nella versione ANSA Voice Forum. I Podcast ANSA si possono ascoltare gratuitamente sul sito ANSA.it e possono essere scaricati dalla piattaforma Spreaker, che prevede la possibilità di attivare alert per essere avvisati quando viene caricato un nuovo contenuto, assieme alla possibilità di commentarlo o condividerlo con gli amici.

ANSA Voice sarà inoltre disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.