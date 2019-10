Salvini, sì taglio parlamentari se non è merce di scambio IL VIDEO

La Lega votera' a favore del taglio dei parlamentari a patto che non emerga che l'ok al provvedimento sia "merce di scambio" tra M5s e Pd. E' quanto ha affermato Matteo Salvini, intervistato da Tagada'. "Noi lo abbiamo votato tre volte, a differenza del Pd. Ho letto che qualcuno del Pd, ad esempio l'onorevole Orfini, ha detto, "Si' taglio dei parlamentari in cambio dello ius soli o della legge elettorale proporzionale". Se e' il taglio dei parlamentari, lo abbiamo votato tre volte e lo votiamo per la quarta. Se e' il taglio dei parlamentari merce di scambio per avere lo ius soli o una legge elettorale proporzionale per l'inciucio, allora le cose cambiano. Questo ce lo spieghera' Di Maio, anche se Di Maio cambia spesso idea su tante cose".