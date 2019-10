Reddito: Carfagna, Salvini spieghi

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Stupisce l'alzata di scudi di Matteo Salvini contro una legge che lui stesso ha approvato e rifinito fin nei dettagli. Sono lui e Di Maio che dovrebbero spiegarci come è possibile che sia stato concesso il reddito di cittadinanza ad una persona condannata per reati gravissimi e tutt'ora agli arresti domiciliari. Se quello di Federica Saraceni non è l'unico caso, appare indispensabile che l'Inps proceda ad una ricognizione per scoprire quanti e quali condannati per gravi reati godano del privilegio di un sussidio di Stato a tempo indeterminato. Il governo emani un decreto urgente per cancellare questo tipo di benefici che costituiscono un oltraggio alle vittime e a tutti gli italiani per bene". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.