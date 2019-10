Meloni, vogliono stangata sulla casa

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Tra le pieghe della Nota di aggiornamento al Def approvata dal Governo più a sinistra della storia repubblicana, spunta la stangata sul bene più sacro per gli italiani: la casa. Con la riforma del catasto Pd, M5S, il Pd senza Renzi e Leu vogliono aumentare Imu e Tasi e mettere le mani nelle tasche degli italiani. Una follia partorita da un governo alternativo della volontà popolare e che si è asserragliato nel Palazzo per rapinare i cittadini. Fratelli d'Italia combatterà questo scempio in Parlamento e nelle piazze.

Giù le mani dalla casa degli italiani". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.