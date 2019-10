Irritazione P.Chigi su voci aumento Iva

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - C'è una forte irritazione a Palazzo Chigi "per una comunicazione che mistifica la realtà" in merito alla questione dell'Iva.Non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi dell'aumento. L'unica ipotesi, poi scartata - si spiega - era un aumento dell' Iva di 1,5 punti per l'uso del contante con una corrispondente diminuzione di 3 punti se si usava la carta di credito. Se non si spiega il meccanismo e si dice solo che si voleva aumentare l'Iva si fa una operazione comunicativa mistificatrice della verità, si conclude.