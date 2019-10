Di Maio: 'Manteniamo la promessa sull'Iva'

"Evviva i referendum. Ma questa legge elettorale, il Rosatellum, il M5S non lo ha votato. La Lega prima lo ha votato e poi presenta un referendum per abolirla".

"Evviva i referendum. Ma questa legge elettorale, il Rosatellum, il M5S non lo ha votato. La Lega prima lo ha votato e poi presenta un referendum per abolirla". Lo ha detto il capo politico dei Cinque Stelle e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Agorà. "Lunedì con il taglio dei parlamentari è la volta buona per avere una spinta a mettere a posto i regolamenti della legge elettorale", ha aggiunto.