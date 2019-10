Crocifisso nei luoghi pubblici, sì o no?

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - L'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici - nelle scuole, nelle aule di giustizia e nei seggi elettorali - è legittima o è in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di libertà di religione e di laicità dello Stato? La questione - che contrappone da decenni cattolici e laici - torna di attualità alla luce delle parole del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale ha detto di ritenere l'esposizione della croce nelle aule scolastiche "una questione divisiva" e di preferire una "scuola laica", suscitando reazioni di disapprovazione da parte del mondo cattolico, favorevoli da parte di atei e agnostici.

L'ultima pronuncia giurisdizionale di rilievo è stata della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo, che nel 2011, accogliendo un ricorso dell'Italia, ha ritenuto legittima l'esposizione del crocifisso: non può essere considerata un elemento di "indottrinamento" - hanno detto i giudici europei - e dunque non comporta una violazione dei diritti umani.