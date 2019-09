Salvini al cantiere Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 SET - Matteo Salvini si è recato in piazza San Benedetto a Norcia per vedere da vicino il cantiere della Basilica. Il leader della Lega ha voluto conoscere lo stato degli interventi che interessano la "casa" del patrono d'Europa.

Durante la visita nel centro storico della città terremotata si è soffermato in varie norcinerie assaggiando il prosciutto di Norcia e altre specialità tipiche. Ha anche ascoltato le istanze di qualche allevatore che ha lamentato delle problematiche legate alle stalle temporanee. (ANSA).