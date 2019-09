Rivalta iscrive rifugiato all'anagrafe

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Rivalta, Comune di 20 mila abitanti dell'area metropolitana di Torino, ha iscritto all'anagrafe comunale un rifugiato nonostante il divieto del Decreto Sicurezza. "Mi auguro che questo mio gesto non sia isolato e che altri primi cittadini, in Italia, accolgano le istanze di iscrizione all'anagrafe di migranti e richiedenti asilo, in modo che si possa portare il problema all'attenzione del nuovo governo, perché l'esecutivo ponga rimedio a una situazione potenzialmente lesiva e discriminatoria", afferma il sindaco Nicola de Ruggiero.

Per tutelare gli uffici e i dipendenti comunali, il sindaco de Ruggiero ha proceduto personalmente alla registrazione di Ousseynou Fall, senegalese domiciliato al Centro di Accoglienza Straordinaria di strada del Dojrone in possesso del permesso di soggiorno provvisorio da quando ha formalizzato l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

De Ruggiero ha inviato l'atto al prefetto di Torino, perché assuma i provvedimenti opportuni.