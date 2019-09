Ius culturae:Meloni, raccoglieremo firme

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - "Contro questa vergogna Fratelli d'Italia è già mobilitata. Giovedì saremo davanti al Parlamento a raccogliere le firme, come faremo in tutta Italia nel prossimo fine settimana, per dire al presidente della Repubblica di fermare questo scempio". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando della proposta di legge sulla cittadinanza che da giovedì sarà discussa in commissione Affari costituzionali della Camera. A Perugia per la presentazione della lista di Fratelli d'Italia alle regionali dell'Umbria, Meloni ha aggiunto: "Il governo rosso-giallo ancora non ha chiarito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'Iva dal primo gennaio 2020 ma in compenso sono tutti occupati a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati".