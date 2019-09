Casaleggio porta Rousseau all'Onu, tensione Pd-M5s

Tensione Pd-M5s sull'annuncio di Casaleggio che porterà la sua piattaforma Rousseau all'Onu, partecipando all'incontro 'Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society', a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York.

"Capisco che ora siamo al governo insieme, ma proprio per questo dobbiamo dirci la verità: che il governo italiano organizzi la presenza di Casaleggio all'Onu per promuovere la sua associazione, non è normale. A proposito di conflitto d'interessi". Così in un tweet Matteo Orfini, deputato del Pd.



"Casaleggio è stato multato dal Garante per la privacy, incredibile che parli ad un evento collaterale all'Onu a nome del governo italiano. Chi lo ha deciso?", scrive su Twitter il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci.

"Casaleggio parlerà all'Onu in nome del governo italiano perché, ha detto, 'l'associazione Rousseau è da sempre in prima linea per difendere i diritti che possono essere esercitati attraverso Internet'. In realtà l'associazione Rousseau è soprattutto in campo per difendere gli interessi di Casaleggio, che attraverso una società privata incassa i soldi pubblici dei parlamentari Cinque Stelle. Un gigantesco conflitto d'interessi che viene esportato addirittura al Palazzo di vetro in coincidenza con l'esordio internazionale del ministro di Maio. Al quale Forza Italia presenterà al Senato un'interrogazione urgente per chiedergli conto di questo scempio". Lo annuncia in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Mi sembra grottesco che il Pd oggi insorga contro il totalitarismo digitale di Casaleggio e contro il suo conflitto d'interessi. Che quel modello fosse un pericolo per la democrazia non era certo un mistero quando è nata la maggioranza giallorossa. Se i grillini sono un pericolo per la democrazia, il Pd è a tutti gli effetti il vice pericolo", conclude.