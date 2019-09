Vincolo mandato:Orlando,Carta non cambia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Avremmo buone ragioni di lamentarci di questo fenomeno, perché ci sono parlamentari eletti con il PD che hanno formato un'altra forza politica. Però io credo che si debba affermare un principio fondamentale: la Costituzione è una carta sacra, non si può scrivere in funzione delle esigenze contingenti di questa o quella forza politica". Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il vice segretario del PD Andrea Orlando riferendosi alla proposta di Luigi Di Maio di introdurre il vincolo di mandato per i parlamentari. "Sono convinto - ha spiegato - che si può discutere su cosa si può fare per disincentivare i fenomeni di trasformismo, ma non sono convinto del fatto che, in ragione dello scontento di una singola forza politica, che nutre per un fenomeno che in quel momento la colpisce, si possa riscrivere la Costituzione".