M5S, taglio parlamentari vale 1 miliardo

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Sapete quante cose si possono fare grazie al taglio dei parlamentari? Un miliardo. Esattamente la cifra che possiamo risparmiare in 10 anni. Si può, intanto, pensare a una delle priorità assolute del Paese: i nostri figli.

Con un miliardo si possono realizzare 133 nuove scuole, o 67 mila aule". Lo scrive il MoVimento 5 Stelle in un post sul Blog delle Stelle. "Se poi pensiamo alla Sanità - continua il post - con un miliardo di risparmi lo Stato può acquistare qualcosa come 13 mila ambulanze. Oppure assumere 25 mila infermieri o 11 mila medici. Anche i trasporti possono giovarsi di questo miliardo di nuove risorse: pensiamo ai 133 treni nuovi.

È un miliardo di soldi veri, da usare per creare nuove opportunità per i cittadini e per far crescere il territorio. È un miliardo che alla politica non serve, e che invece dà una marcia in più all'Italia e agli italiani".