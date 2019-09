Pillon,aperta strada a suicidio di Stato

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Con quest'ultima sentenza la Consulta ha di fatto aperto la strada al suicidio di Stato, scavalcando le prerogative del parlamento e sostituendosi al legislatore. È sconcertante che decisioni tanto delicate siano prese a colpi di sentenze. La vita umana è sacra e inviolabile. Ci batteremo perché le persone malate o in situazioni di sofferenza non siano mai tolte di mezzo, ma possano in ogni situazione avere sostegno, supporto e terapie antidolore per poter lasciare serenamente questa vita senza esser costretti a suicidarsi.

Qualcuno porterà per sempre questa decisione sulla coscienza".

Lo afferma il senatore della Lega Simone Pillon.