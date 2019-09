L.elettorale: Toti, ok a proposta Lega

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - "Non credo sia interesse di nessuno accorciare i tempi di un dibattito che a volte ha toni un pò esuberanti ma certamente è legittimo e utile. Approveremo questa norma entro il fine settimana certamente. Da domani il consiglio è convocato ad oltranza e quindi c'è il tempo per consegnarla entro il 30". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti dopo la seduta odierna del consiglio regionale in cui si è discusso sulla proposta della Lega per togliere la parte proporzionale alla legge elettorale.