Lega, lunedì referendum in Cassazione

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Lunedì mattina andremo in Corte di Cassazione a depositare il quesito referendario, in questo modo sarà possibile far esprimere gli italiani già in primavera.

Facciamo decidere i cittadini, decidano loro democraticamente se vogliono una legge elettorale chiara, in cui chi vince va a governare e chi perde va all'opposizione, senza giochini di palazzo per creare maggioranze diverse da quelle espresse dalle urne". Lo annuncia Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.