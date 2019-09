Soverini entra nel gruppo Pd alla Camera

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - Il 'prodiano' Serse Soverini lascia il gruppo Misto ed entra nel Pd. Nel 2018 era stato eletto alla Camera nel collegio di Imola in quota 'Area Civica' e all'interno della coalizione di centrosinistra. Soverini si è anche dimesso dalla carica di coordinatore regionale di 'Italia in Comune', il movimento guidato dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. "Ho seguito la linea di chi mi ha votato", spiega Soverini, ricordando che "40 dei 45mila voti che ho ricevuto provengono dal Pd e per questo mi è sembrato giusto rispettare il mandato degli elettori". La scelta arriva "in un momento in cui dovevo decidere, dato che il centrosinistra che rappresentavo al momento del voto si è sciolto completamente".

Per il parlamentare bolognese dem Andrea De Maria, l'adesione di Soverini rappresenta "una scelta importante, che conferma il grande valore del progetto del Pd, la casa dei riformisti italiani: so che Serse, con le sue qualità umane e politiche, darà un contributo molto significativo al nostro lavoro".