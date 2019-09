Fico, obiettivi chiari per la crescita

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - "Dobbiamo avere un obiettivo chiaro su come vogliamo far crescere la nostra città e il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico parlando con i giornalisti a margine del premio Siani in corso al Pan di Napoli. "E allora dove è che vanno investiti più soldi? - ha aggiunto Fico - Dobbiamo investire nelle nostre periferie e capire cosa non ha funzionato".