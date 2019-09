Attesa per la decisione della Consulta sul suicidio assistito

Attesa per la decisione della Consulta chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità del divieto di aiuto al suicidio punito dal codice penale con la reclusione fino a 12 anni. Una questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano nell'ambito del procedimento contro Marco Cappato, che si era autodenunciato dopo aver accompagnato in Svizzera il Dj Fabo a compiere il suicidio assistito.

Un anno fa la Corte si era fermata a un passo dalla decisione. Dando un anno di tempo al Parlamento per legiferare su una materia tanto delicata, visto l'incrocio di valori di primario rilievo. Un periodo che è però trascorso invano. Sembra perciò difficile che la Corte che ora tornerà a riunirsi in udienza pubblica (una seconda seduta è prevista mercoledì) possa concedere un nuovo rinvio. Anche perchè aveva già messo in chiaro un punto fermo: in alcune situazioni come quella in cui venne a trovarsi Dj Fabo, cieco e tetraplegico, la tutela della vita trova un limite nella necessità di riconoscere altri valori costituzionali, come la dignità della persona e la sua autodeterminazione.

Se non ci sarà il rinvio, tre sono le strade davanti alla Corte, come spiega il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick. La Consulta potrebbe dichiarare inammissibile la questione ("ma sarebbe strano che dopo essere andata avanti sino alla metà del fiume si fermi a questo punto"); oppure potrebbe rigettare o accogliere parzialmente la questione. In quest'ultimo caso potrebbe dire: "una norma che punisce l'aiuto al suicidio, senza tener conto della situazione di chi è in sofferenza insostenibile, è incostituzionale nella parte in cui non prevede questa deroga". Mentre nel caso del rigetto, "la Corte potrebbe dire la norma resta in vigore, a condizione che venga interpretata nei termini che hanno ispirato la legge 219 sulle disposizioni del fine vita". Anche sui tempi della decisione non ci sono certezze, visto che i giudici si riuniranno in camera di consiglio solo alla fine dell'udienza pubblica.