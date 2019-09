Conte ospite della Cgil a Lecce, confronto con Landini

Dopo Atreju, è la volta della Cgil. Il premier, Giuseppe Conte, partecipa a Lecce alle Giornate del Lavoro del sindacato, con il leader della confederazione, Maurizio Landini.

"Sono sorpreso del fatto che è la prima volta che un premier accetti. Rompiamo gli schemi, quindi, ma in modo inconsapevole. Un confronto serve innanzitutto a un riconoscimento del vostro ruolo sociale. E poi c'è il problema del metodo: è impossibile non maturare certe decisioni senza confronto", afferma Conte dal palco della festa della Cgil.

LA DIRETTA

"Noi siamo un'organizzazione democratica. Uomini soli al comando non ci sono mai piaciuti", ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, accogliendo e ringraziando il premier Giuseppe Conte, per aver accettato di partecipare alle Giornate del lavoro. "E' un importante riconoscimento indiretto del ruolo delle parti sociali - ha detto Landini -. Speriamo che da questo nostro dialogo possano uscire cose importanti, perché abbiamo tanto da fare per cambiare in meglio questo Paese".