Meloni: 'Opposizione responsabile Fi? No se aiuta il governo'. Salvini: almeno sulle Regioni l'alleanza c'è

Al via 'Atreju', la manifestazione dei giovani di Fratelli d'Italia. A inaugurarla la leader di FdI Giorgia Meloni. Sul palco attesi Matteo Salvini e Giovanni Toti.

"Presto, alle regionali, voterà la metà degli italiani: almeno su quello l'alleanza di centrodestra c'è", afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa di Atreju, accompagnato da Giorgia Meloni.

"L'importante è che i cittadini abbiano una legge elettorale in cui chi prende un voto in più vince e va al governo, in modo da evitare inciuci e manovre di Palazzo, schifezze e mercati a cui gli italiani stanno assistendo ora", così il leader della Lega commenta l'ipotesi di Berlusconi di presentare una proposta unitaria, come centrodestra, in Parlamento, per una nuova legge elettorale. "Se se ne occupa il Parlamento bene, se se ne occupano i cittadini meglio", conclude.

"Il potere è un collante ma se avessi un euro non scommetterei un euro che possano arrivare in fondo": così Salvini, risponde alla domanda del direttore del Corriere se alla fine questa maggioranza sarà in grado di eleggere il prossimo Capo dello Stato.

"La prossima volta che saremo al governo, perchè ci torneremo, - ha aggiunto ancora Salvini - penso che metteremo un bel pezzo della Rai sul mercato".

"Non so cosa significa essere responsabili. Lo vedremo nei fatti: qualora fosse un modo per aiutare il governo, mi farebbe irritare", ha rispoto la Meloni, a chi le chiedeva un giudizio all'opposizione "responsabile" annunciata da Forza Italia.

"Noi siamo stati responsabili all'opposizione - aggiunge inaugurando Atreju 2019 - quando abbiamo votato il taglio dei parlamentari, perchè in modo coerente, lo riteniamo giusto. Quello che non ha fatto nè Forza Italia, nè Pd".

"Noi di Fratelli d'Italia - ha aggiunto - siamo gli unici a restare nel centrodestra: io sono per rilanciare la coalizione, ma stavolta con regole valide per tutti".

"Da questa festa rilanciamo un modello di partito, una comunità politica che punta a una vera alternativa che - aggiunge Meloni - si prende i suoi impegni con coerenza".