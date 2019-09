Giovani talenti per l'Europa, a Roma il 24/ il premio Iai

"Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per l'iniziativa dell'Istituto Affari Internazionali di dedicare un premio ai giovani e all'Europa".

Comincia con queste parole il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scritto in occasione della seconda edizione del Premio Iai, il 24 settembre a Roma. Anche quest'anno l'Istituto Affari Internazionali sceglie di dedicare ai giovani under 26 il suo premio annuale intitolato "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo", per ascoltare le loro idee, le loro paure ed i loro sogni sull'Europa e sul mondo.

"E'indispensabile alimentare il dibattito intorno alla nostra Unione", scrive nel messaggio allo Iai Mattarella, "nell'intento di migliorarne l'azione, di renderla più vicina alle esigenze dei propri cittadini, di farla più "nostra" in tutte le sue molteplici dimensioni". Il Presidente guarda ai giovani "che rappresentano un elemento indispensabile, per il contributo originale e innovativo che possono dare al dibattito, per l'energia che possono imprimere alle istituzioni comuni, e soprattutto, per assicurare all'Unione il brillante futuro che merita".

Centinaia di ragazze e ragazzi hanno partecipato al concorso dello Iai, realizzato con il sostegno del ministero degli Esteri e della Compagnia di San Paolo, raccontando con le loro proposte punti di vista sull'Europa, sulle fake news e sulla democrazia.

I vincitori della seconda edizione saranno invitati a discutere l'impatto del digitale e dei social media sulla democrazia oggi, durante un dibattito pubblico alla presenza di personalità di rilievo del mondo politico-istituzionale, economico, culturale, dello spettacolo e dello sport.

Dopo l'introduzione dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dello Iai, e di Nathalie Tocci, direttore dell'Istituo, sono previsti gli interventi del ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, della vice ministro degli Esteri Marina Sereni e video messaggi del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Federica Mogherini e del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.