Berlusconi, quota proporzionale è indispensabile

"Noi come orientamento non siamo estremamente favorevoli a trasformare la legge elettorale tutta in maggioritario perché il partito principale di ciascuna coalizione avrebbe in mano le sorti di tutta la coalizione, quindi io credo che una quota di proporzionale sia assolutamente indispensabile". Così Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di referendum lanciata da Matteo Salvini per l'abrogazione della quota proporzionale nella legge elettorale.

"Quella del referendum è un'idea recente: a noi è stato consegnato un testo solo lunedì scorso, quindi dobbiamo riunire i nostri organi che conosceranno gli approfondimenti fatti dai nostri esperti e poi Forza Italia prenderà una decisione", conclude Berlusconi a margine della consegna del millesimo elicottero Aw139 di Leonardo negli stabilimenti di Vergiate (Varese)