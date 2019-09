Umbria: Pd, troveremo accordo su nome

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Con il M5S "c'è una comune volontà di lavorare fino all'ultimo momento utile per una convergenza innanzitutto sui programmi, per migliorare la vita dei cittadini dell'Umbria". Lo ha detto il commissario umbro del Pd, Walter Verini, intercettato dai cronisti a Montecitorio, parlando del patto civico in vista delle regionali e della scelta del candidato governatore. "Per questo - ha aggiunto - sono fiducioso che al più presto si possano trovare convergenze anche su figure unificanti ed autorevoli per scrivere, insieme a una larga coalizione, nuove pagine della vita dell'Umbria".