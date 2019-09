Governo:Di Battista a M5s, non fidatevi del Pd, è pericoloso

"Il governo c'è e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d'accordo con loro dico: NON VI FIDATE! Non vi fidate del Pd derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di 'pali'". Lo scrive Alessandro Di Battista in un lungo post su facebook in cui elenca una serie di punti per spiegare perchè, secondo lui, il Movimento Cinque Stelle non deve fidarsi del Pd.

"Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd - scrive ancora - non è un segreto. Ho sempre reputato il Pd il partito del sistema per eccellenza, quindi il più pericoloso. Ora vi faccio una domanda. Davvero tutto questo vi sorprende? Io capisco l'indignazione, ma lo stupore proprio no. Leggo anche che il premier sia rimasto allibito per la scelta di Renzi e che abbia pronunciato questa frase: "Me lo doveva dire prima, Renzi vuole solo potere e nomine". Buongiorno Presidente!!! Ovvio che Renzi ambisce alle nomine ed era piuttosto chiaro che avrebbe fatto questa 'robetta' dopo aver incassato due ministri e un paio di sottosegretari".