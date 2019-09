Manovra, Conte ai sindacati: Conti in ordine e giù le tasse

L'alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti "verdi" e un piano strutturale di interventi per il Sud sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra. Così il premier Conte nel corso dell'incontro con i sindacati sottolineando come ci sia un quadro di finanza pubblica con vincoli ben precisi. Vogliamo tenere i conti in ordine - ha aggiunto - Sarà fondamentale una seria lotta all'evasione fiscale. Tutti devono pagare le tasse per pagarne meno. 'L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di remare insieme per il bene del Paese' ha precisato il premier aprendo l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla manovra.