Ricci, sindaci rimarranno nel Pd

(ANSA) - ROMA 17 SET - "#iostonelPD un errore enorme la scissione di Renzi. Non credo nei partiti personali e le divisioni portano sempre male. I sindaci popolari aggregano, non dividono. Per questo credo rimarremo tutti nel Pd che, a maggior ragione, vogliamo riformista e maggioritario (non il Pds)". Lo scrive su Twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.