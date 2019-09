Salvini, Lerner? questi non sono giornalisti (2)

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Questi qua non sono giornalisti.

Spesso e volentieri sono calunniatori" ha osservato Salvini subito aggiungendo che comunque "non si tocca mai nessuno neanche con un dito".

"Chiunque a casa mia - ha concluso - è rispettato e riverito.

Che Repubblica ogni giorno mi insulti, che Gad Lerner passi la vita a insultarmi, e Saviano, e Tizio e Caio... secondo me il giornalista dovrebbe essere superiore a certe cose".