Lega:Centinaio,condanno insulti a Lerner ma lui ha provocato

ROMA, 16 SET - "Condanno, come il 99,9% dei leghisti, apertamente l'insulto a Gad Lerner per la sua fede religiosa. Ritengo però che le contestazioni per quanto affermato in passato su Salvini ci stanno eccome! Se i leghisti la disturbano perché venire a Pontida a provocare?". Lo ha scritto Gianmarco Centinaio su twitter.