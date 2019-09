Di Maio: 'Avanti su revoca concessioni a Benetton'

"Il nostro obiettivo nei prossimi mesi è che le Regioni siano ben governate ma la parola alleanze con il Pd non è all'ordine del giorno". Cosi Luigi Di Maio al termine della presentazione della scuola di formazione di Rousseau.

"Su autostrade andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura ha nascosto le carenze manutentive: mi fa piacere che pure per il Pd questa parola non sia più un tabù", ha detto poi Di Maio.